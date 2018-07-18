Россиян предупредят о рисках перевода накоплений

Пенсионные фонды обяжут информировать граждан о рисках перевода накоплений

Граждан, которые захотят досрочно перевести пенсионных накопления из одного фонда в другой, будут информировать о рисках такого перехода, связанных с потерей инвестиционного дохода. Это требование станет обязательным с 1 января 2019 года. Законопроект по этому поводу во втором, основном чтении приняла Госдума

С нового года россияне смогут подавать заявление о смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или Пенсионного фонда России (ПФР) через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) либо в ПФР лично или через представителя с нотариальной доверенностью.

Нормы законопроекта предусматривают обязательное информирование владельца пенсионных накоплений о размере теряемого инвестиционного дохода, учтенного на его счете, при подаче заявления о смене страховщика через ЕПГУ или непосредственно в ПФР.

Заявление о переходе будет направляться в НПФ, с которым застрахованным лицом заключен действующий договор обязательного пенсионного страхования, в НПФ, с которым заключается новый договор, и в ПФР. Такая схема позволит текущему фонду донести до своего клиента информацию обо всех рисках досрочного перехода, уточняется в официальном сообщении Банка России

Сейчас одна из основных проблем переводов пенсионных накоплений заключается в том, что человек, принявший такое решение, общается только с новым фондом, который заинтересован в привлечении клиента и зачастую не раскрывает всей информации о рисках и возможных потерях при расставании со старым фондом, напоминает ЦБ.

Потеря инвестиционного дохода при переводе пенсионных накоплений из одного фонда в другой входит в топ основных поводов для жалоб в ЦБ, свидетельствует статистика обращений граждан, которую ведет мегарегулятор.