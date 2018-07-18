Ещё
Россиян предупредят о рисках перевода накоплений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионные фонды обяжут информировать граждан о рисках перевода накоплений 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: ТАСС
Граждан, которые захотят досрочно перевести пенсионных накопления из одного фонда в другой, будут информировать о рисках такого перехода, связанных с потерей инвестиционного дохода. Это требование станет обязательным с 1 января 2019 года. Законопроект по этому поводу во втором, основном чтении приняла Госдума.
С нового года россияне смогут подавать заявление о смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или Пенсионного фонда России (ПФР) через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) либо в ПФР лично или через представителя с нотариальной доверенностью.
Нормы законопроекта предусматривают обязательное информирование владельца пенсионных накоплений о размере теряемого инвестиционного дохода, учтенного на его счете, при подаче заявления о смене страховщика через ЕПГУ или непосредственно в ПФР.
Заявление о переходе будет направляться в НПФ, с которым застрахованным лицом заключен действующий договор обязательного пенсионного страхования, в НПФ, с которым заключается новый договор, и в ПФР. Такая схема позволит текущему фонду донести до своего клиента информацию обо всех рисках досрочного перехода, уточняется в официальном сообщении Банка России.
Сейчас одна из основных проблем переводов пенсионных накоплений заключается в том, что человек, принявший такое решение, общается только с новым фондом, который заинтересован в привлечении клиента и зачастую не раскрывает всей информации о рисках и возможных потерях при расставании со старым фондом, напоминает ЦБ.
Потеря инвестиционного дохода при переводе пенсионных накоплений из одного фонда в другой входит в топ основных поводов для жалоб в ЦБ, свидетельствует статистика обращений граждан, которую ведет мегарегулятор.
Российская Газета: последние новости
Реальные доходы россиян в июне резко выросли Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в пенсионном законодательстве Лавров: Оставшиеся участники СВПД придержатся договоренностей с Ираном
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бегут с Дальнего Востока282
Российский певец покончил с собой115
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Греция парировала выпад России393
Россия пошла против решения США5
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение