Более 60% регионов одобрили пенсионную реформу

Уже 77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе — Нилов

Депутат пояснил, что, хотя отрицательно о проекте пенсионной реформы не отозвалось ни одно региональное законодательное собрание или/и орган исполнительной власти, во многих отзывах есть дополнительные предложения по его коррекции.

Из всех отзывов, поступивших на данный момент, около половины консолидированные — высказанные и высшим исполнительным, и высшим законодательным органом власти региона. При этом Нилов отметил, что, будучи главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, придерживается противоположной позиции, не поддерживая законопроект.

Отзывы на инициативу правительства до сих пор продолжают поступать в комитет. Крайний срок подачи — 17 июля.