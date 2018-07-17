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Более 60% регионов одобрили пенсионную реформу
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Уже 77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе — Нилов 

Федеральное агентство политических новостей 1 час назад
Фото: © ldpr.ru / Пресс-служба ЛДПР
Депутат пояснил, что, хотя отрицательно о проекте пенсионной реформы не отозвалось ни одно региональное законодательное собрание или/и орган исполнительной власти, во многих отзывах есть дополнительные предложения по его коррекции.
Из всех отзывов, поступивших на данный момент, около половины консолидированные — высказанные и высшим исполнительным, и высшим законодательным органом власти региона. При этом Нилов отметил, что, будучи главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, придерживается противоположной позиции, не поддерживая законопроект.
Отзывы на инициативу правительства до сих пор продолжают поступать в комитет. Крайний срок подачи — 17 июля.
Напомним, правительственный проект закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе страны, в том числе по повышению пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин, внесен в Госдуму 16 июня.
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