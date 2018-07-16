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РНКБ снизил ставку по кредитам наличными
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РНКБ снизил ставку по кредитам наличными 

Банки.ру 1 час назад
РНКБ снизил на 0,6 процентного пункта ставку по «Потребительскому» кредиту, теперь она составляет 19,9% годовых. Программа доступна военнослужащим, госслужащим, сотрудникам бюджетной сферы, правоохранительных органов и государственных предприятий, проживающим и работающим на территории Крыма и Севастополя.
Помимо снижения процентной ставки банк увеличил максимальный срок кредита с четырех лет до пяти лет для военнослужащих и до семи лет для бюджетников. Также изменения коснулись максимального возраста заемщика на момент окончания кредита, он увеличился с 67 до 70 лет.
Продуктовый виджет
Сумма кредита — от 30 тыс. до 1,5 млн рублей. Личное страхование и обеспечение не требуются. Если возраст заемщика более 67 лет, запрашиваемая сумма кредита превышает 1 млн рублей, общий срок службы для военнослужащих составляет менее 12 месяцев или срок кредита более четырех лет, необходимо привлечение созаемщика, им может выступать близкий родственник.
«Несмотря на снижение, ставка остается на довольно высоком уровне, особенно для таких «льготных» категорий заемщиков, обычно банки предлагают для бюджетников более выгодные условия. Увеличенный срок кредитования поможет клиентам снизить ежемесячный платеж и получить более крупную сумму», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
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