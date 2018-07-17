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РНКБ расширил действие программ автокредитования
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РНКБ расширил действие программ автокредитования 

Банки.ру 1 час назад
Теперь заемщик может оформить кредит на покупку как нового, так и подержанного автомобиля. Так, при оформлении кредита на приобретение машины по тарифу «Автолайт» (не требуется подтверждение дохода) процентная ставка составит 15,9% годовых, по предложению «Автостандарт» (список необходимых документов опубликован на сайте) — от 13% до 15,5% годовых.
В зависимости от выбранной программы, заемщику потребуется внести минимум от 20% до 25% собственных средств от стоимости автомобиля. Максимальная сумма займа по программе «Автостандарт» может достигать 3 млн рублей, по предложению «Автолайт» — 2 млн рублей. Максимальный срок кредитования может достигать семи лет (для автомобилей, произведенных в странах СНГ, китайского и индийского производства, а также для подержанных автомобилей — пять лет). Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.
Продуктовый виджет
Возраст подержанного транспортного средства не может превышать семи лет для иностранных автомобилей и четырех лет для машин российских, китайских и индийских марок. При оформлении кредита без страхования каско процентная ставка увеличится на 2 п. п.
«Заемщику в день проведения кредитной сделки необходимо предоставить согласие на заключение кредитного договора от супруги/супруга, если она/он не участвуют в кредитной сделке в качестве созаемщика», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
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