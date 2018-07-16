Под шумок: какие законы приняли во время ЧМ

История России знает примеры, когда многие важные реформы внедрялись в жизнь страны медленно, с многочисленными правками и изменениями. Однако то, что произошло во время Чемпионата мира по футболу — совсем другая форма, которая, по сути, позволила чиновникам развязать руки под общее ликование этого огромного праздника для миллионов болельщиков.

Пенсионный вопрос

Всё началось с многострадальной пенсионной реформы, тема которой уже вызывает нервные тики и всеобщее негодование как у многих жителей России, так и невнятное бормотание у российских чиновников. Хотя, причина того, что пенсионная реформа совпала со стартом Чемпионата мира по футболу — чистая случайность и никакой подгонки под старт мундиаля не было. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в программе Владимира Познера . При этом, по его словам, 14 июня в законопроекте «дошлифовывались отдельные моменты».

Получается так: пока информационные ленты были наполнены восторженными отзывами по поводу открытия Чемпионата мира, правительство обсуждало то, что активно отрицалось большинством россиян. А то, что это неожиданно было всеми одобрено — чистая случайность. Получается какая-то явная несостыковка во мнениях.

Сразу, как законопроект был одобрен, начались многочисленные выступления правительственных чиновников, которые заявляли о целесообразности и правильности принятого решения. Согласно проекту, с 2019 года начнётся повышение возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году, а для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году. Зато, согласно уверениям, средняя пенсия вырастет до 20 тысяч рублей к 2024 году, и, возможно, до 30 тысяч к 2034 году. И всё это делается для блага уже нынешних пенсионеров, чего не было никогда в истории современной России.

Налоги увеличиваются

Как будто бы этого было мало. Практически одновременно был одобрен ещё один законопроект — повышение НДС с 18% до 20%. В правительстве отмечают, что все льготы на социально значимые товары и услуги сохранятся и повышение ставки на цены никак не повлияют. И, как отмечает всё тот же Силуанов, новая налоговая ставка поможет бюджету, принося в него более 600 млрд рублей ежегодно. Все полученные средства будут направлены на развитие стратегических задач и укрепление экономики страны.

Но не так оптимистично настроены многие экономические эксперты, которые серьёзно обеспокоены данным вопросом. По их подсчётам, повышение НДС лишь только ускорит темпы инфляции. Также рост налогов ударит по и без того уже пострадавшим отраслям: строительству и машиностроению. Соответственно, от подобного решения проиграют и сами граждане. Увеличение цен приведёт к тому, что потребительский спрос будет сокращаться.

Коммунальные платежи стали расти

Далее по списку — изменение оплаты коммунальных услуг. С 1 июля произошло повышение цен на оплату ЖКХ на 4%. Это средний показатель и, как отмечает ФАС , есть опредёленный механизм ограничения повышения размера оплаты за коммуналку. Но на деле всё оказывается совсем по-другому. Если 4% — это рекомендуемый средний показатель, то в разных регионах он вырастет, согласно определённому индексу. Но даже он не должен превышать допустимые показатели.

В итоге же получилось так: от разных граждан со всей России стали появляться жалобы на значительное увеличение цен в платёжках или появление дополнительных пунктов оплаты. Естественно, чиновники ссылаются сразу на то, что необходимо разбираться с местными ЖЭК и прочими управляющими компаниями, которые назначают подобные тарифы. Ну а кто, собственно, развязал им руки?

Телефон с обязательной регистрацией

Довольно непонятный и «сырой» закон одобрил Совет Федерации . Из текста документа становится ясно, что в России появится система контроля телефонов по кодам IMEI. Например, купленный за границей телефон, при прохождении через границу, придётся регистрировать. При этом, если телефон при прохождении регистрации, окажется в чёрном списке, его просто заблокируют и ни один оператор его обслуживать не будет. Поздравляем, вы купили пластиковый «кирпич»!

Зато официально всё звучит очень приятно и цивильно. Устройство можно будет привязать к сим-карте, и в этом случае оператор при пропаже телефона заблокирует его по заявлению абонента. Если телефон в момент пропажи привязан к сим-карте не был, его заблокируют после сверки с абонентом последних операций, включая звонки и СМС. Но куда интереснее то, что все те телефоны, данные о которых владельцы не внесли в систему, начнут отключать через некоторое время после соответствующей проверки. Данная мера, как и все предыдущие, тоже принесёт дополнительные деньги в бюджет, так как для того, чтобы исполнять предписанное законом, оператором необходимо закупить специальное оборудование. Расплачиваться, судя по всему, будут клиенты своими кошельками.

Алкоголь и сигареты не по карману

Видимо, как-то по-своему правительство заботится о здоровье граждан, поднимая акцизы на сигареты, табачные изделия и этиловый спирт. В среднем повышение налоговых ставок должно составить от 10% до 20%, что принесёт в бюджет страны дополнительные сотни миллиардов рублей. И, несмотря на то, что повышение акцизов на алкогольную продукцию планируется только с 2020 года, данная мера уже принята. Эксперты сообщают, что подобная мера увеличит цены на алкоголь и сигареты уже в следующем году.

Также с 1 марта 2019 года вступит в силу норма, согласно которой будут учитываться все промаркированные табачные изделия, проходящие через границу России. Получается, импортная табачная продукция будет полностью подсчитываться и идентифицироваться с помощью специальных систем учета. Хоть и не так явно, но и эта мера тоже увеличит среднюю цену на пачку сигарет.

Неприватные разговоры

Ещё один очень спорный и немаловажный закон вступил в силу с 1 июля, касающийся реализации положений антитеррористического пакета законов, прозванных в народе «законом Яровой». Согласно этому закону, все операторы обязаны записывать и хранить определенное время разговоры своих клиентов, так же всю СМС-переписку и все сообщения в интернете, голосовые, текстовые и фото-видео файлы.

Причина появления этого закона проста — борьба с терроризмом, которому Россия успешно противостоит. Кто знает, что хотели в действительности предпринять данной мерой в правительстве, но многие эксперты схожи во мнениях — это простая слежка за человеком. По сути, закон практически полностью раскрепощает тех, кто хочет бороться с критикой власти в любом ее проявлении. Завуалированная борьба с терроризмом может на деле оказаться тем, что любое сказанное или написанное лишнее слово, сделанное действие будет отмечаться в соответствующих органах. И кто знает, может снова возобновится то время, когда за людьми будет приезжать пресловутый «чёрный воронок»?

Законов больше — денег меньше

С 1 июля начался очередной этап модернизации ОСАГО. Звучит, конечно, интересно, но это лишь очередное повышение цены на тарифы автогражданки. Уже сейчас страховщики получают прекрасную возможность официально повысить на 20% базовый тариф ОСАГО. Расчёты ЦБ показывают, что для среднего водителя полис может подорожать на 1200 рублей, а для обладателей самых дорогих страховок — на 7000 рублей. Хоть ЦБ и обещает следить, чтобы данным проектом не пользовались для извлечения повышенной прибыли, влиять на такую политику банк сможет лишь в следующем году. А пока лишь стоит надеяться, что значительных ценовых изменений в этом секторе не будет.

Пошлины повысят

Столь неожиданным стало подписание Владимиром Путиным закона, который повышает государственные пошлины на некоторые документы. Хоть закон и вступит в силу 3 августа, легче от этого не становится. Например, за загранпаспорт нового образца придется заплатить не 3500, а 5000 рублей. Также на 50% выросла госпошлина на свидетельство о регистрации ТС на пластике и водительское удостоверение. Они стали стоить 1500 и 3000 рублей соответственно. Может, повышение цен для кого-то не такое существенное, но приятного в этом все равно ничего нет.

Карты на контроле

Контроль по банковским операциям между картами — это вообще нечто необыкновенное. Официальное прикрытие — операции по банковским картам, выпущенным в некоторых странах, будут подвергаться в России повышенному контролю. Пока не известно, к чему может привести данная мера, но её противники уже вовсю заявляют, что это внедрение в частную жизнь граждан. Например, один человек перевёл другому небольшую сумму в счёт долга, а банку данное действие показалось подозрительным. Соответственно, того человека, к которому пришли деньги, вызовут в налоговую и если документально он не сможет подтвердить причину появления денег, то с него возьмут и сумму налога с этих денег, и штраф. Абсурдно, конечно, но законотворцы сообщают, что это совсем не так и подобного не произойдет.

За штрафы деньги будут списывать автоматически

Ну, и, наконец, штрафы переведут на упрощенную систему оплаты. Согласно обсуждаемому депутатами законопроекту, предполагается, что мелкие суммы за нарушения ПДД по решению ФССП автоматически спишут со счетов автовладельцев. Возможно, мера в чём-то и удобная, например, не стоит куда-то ехать и искать место, где можно оплатить свой штраф. Однако чувство дискомфорта от подобного всё равно возникает. А если денег на карте почти нет, то, получается, их спишут в минус, а человек будет платить ещё и пени банку за отрицательный баланс? Пока все мелкие и неудобные детали данного проекта ещё не так ясны, стоит надеяться на то, что в последнем чтении какие-то поправки в этот вопрос будут ещё внесены.

Правительство, судя по всему, готовилось капитально и основательно. Не только пенсионная реформа, но и много других мелких, но от этого не менее важных вопросов, подписано и было одобрено, пока народ переживал за нашу сборную. Но сейчас, когда болельщики начнут разъезжаться и население поймёт, что произошло, будет уже слишком поздно. Львиная доля непопулярных мер была принята или скоро вступит в силу. Под общую дудку на всех телеканалах начнутся выступления о том, что все принятые действия были совершены на благо народа, а несведущие лишь просто сотрясают воздух и не понимают истинных благ, которые в будущем будут у простого народа. Стоит заметить, что подобная сказка уже имела место в 90-е годы прошлого столетия.