Топилин предложил не продлевать существующие отраслевые льготы по уплате страховых взносов

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Существующие отраслевые налоговые льготы по уплате страховых взносов должны уйти в прошлое после того, как они перестанут действовать. Об этом заявил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы исходим из того, что все-таки нужно, когда эти [отраслевые налоговые] льготы закончатся по страховым взносам, а у них всех есть конечный срок, они должны уйти тем самым в прошлое. Нужно просто дождаться и не продлевать какие-то льготы, которые установлены действующим законодательством", — сказал министр.