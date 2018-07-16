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Топилин предложил не продлевать существующие отраслевые льготы по уплате страховых взносов
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Топилин предложил не продлевать существующие отраслевые льготы по уплате страховых взносов 

ТАСС 16 июля 2018
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Существующие отраслевые налоговые льготы по уплате страховых взносов должны уйти в прошлое после того, как они перестанут действовать. Об этом заявил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Мы исходим из того, что все-таки нужно, когда эти [отраслевые налоговые] льготы закончатся по страховым взносам, а у них всех есть конечный срок, они должны уйти тем самым в прошлое. Нужно просто дождаться и не продлевать какие-то льготы, которые установлены действующим законодательством", — сказал министр.
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