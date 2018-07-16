ВЭБ продолжит управлять пенсионными накоплениями

Правительство РФ продлило до 2024 года полномочия Внешэкономбанка в качестве государственной управляющей компании средствами пенсионных накоплений. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на официальном портале правовых актов.
"Установить, что государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) осуществляет до 1 января 2024 года функции государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и государственной управляющей компании средствами выплатного резерва", — говорится в документе.