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ВЭБ продолжит управлять пенсионными накоплениями
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ВЭБ продолжит управлять пенсионными накоплениями до 2024 года 

ТАСС 16 июля 2018
Фото: РИА Новости
Правительство РФ продлило до 2024 года полномочия Внешэкономбанка в качестве государственной управляющей компании средствами пенсионных накоплений. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на официальном портале правовых актов.
"Установить, что государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) осуществляет до 1 января 2024 года функции государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и государственной управляющей компании средствами выплатного резерва", — говорится в документе.
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