В Омске и Новосибирске прошли митинги против изменения пенсионной системы

Омске. Согласованные с местными властями митинги против изменения пенсионного законодательства состоялись в Новосибирске

В Омске мероприятие прошло на площади перед спортивно-концертным комплексом им. Блинова. В согласованном митинге приняли участие около 750 человек, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Митинг в Новосибирске, состоявшийся в городском парке, собрал около 400 человек, говорится на сайте МВД по Новосибирской области . Оба митинга прошли без нарушений, отметили полицейские.

Отметим, что митинг Федерации профсоюзов Новосибирской области, состоявшийся во вторник, собрал гораздо больше — около 750 человек.

Во вторник профильный комитет Госдумы одобрил законопроект об изменении пенсионной системы.

Из 80 российских регионов уже поступили положительные отзывы на предложенный правительством проект закона об изменениях в пенсионное законодательство.