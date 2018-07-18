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В Омске и Новосибирске прошли митинги против изменения пенсионной системы
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В Омске и Новосибирске прошли митинги против изменения пенсионной системы 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Согласованные с местными властями митинги против изменения пенсионного законодательства состоялись в Новосибирске и Омске.
В Омске мероприятие прошло на площади перед спортивно-концертным комплексом им. Блинова. В согласованном митинге приняли участие около 750 человек, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Митинг в Новосибирске, состоявшийся в городском парке, собрал около 400 человек, говорится на сайте МВД по Новосибирской области. Оба митинга прошли без нарушений, отметили полицейские.
Отметим, что митинг Федерации профсоюзов Новосибирской области, состоявшийся во вторник, собрал гораздо больше — около 750 человек.
Во вторник профильный комитет Госдумы одобрил законопроект об изменении пенсионной системы.
Из 80 российских регионов уже поступили положительные отзывы на предложенный правительством проект закона об изменениях в пенсионное законодательство.
Кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.
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