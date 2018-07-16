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Локо-Банк повысил ставки по рублевым вкладам
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Локо-Банк повысил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 28 минут назад
Локо-Банк поднял ставки по вкладам в рублях.
Депозит «Простое управление» открывается под 5,5% (вместо 5,25%), «Простое управление» с максимальной суммой, равной 20-кратному первоначальному взносу, — под 6% (прежде — под 5,75%), а аналогичный вклад с максимальной суммой на уровне десятикратного первоначального взноса — под 6,25% годовых (вместо 6%). Срок размещения — 370 дней. Предусмотрена возможность пополнения счета.
Продуктовый виджет
По вкладу «Ударное лето» на 1 100 дней предусмотрено четыре периода начисления процентов со ставками от 2% до 8,5% годовых. Средняя годовая процентная ставка за полный срок депозита составит 4,17% (вместо 4,09%).
Также вклад можно открыть на 100 дней со ставкой 6% за первые 50 дней и 6,5% годовых — за вторые. Таким образом, средняя ставка за весь срок равна 6,25% (вместо 6%). Дополнительные взносы не осуществляются.
Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей. Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно.
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