В Татарстане прекратили полномочия депутата, скрывшего свои доходы

Депутата Верхнеуслонского района, представившего неполные сведения о доходах за 2015-2017 годы, лишили полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ

Установлено, что депутат сельского поселения не указал в справке свои доходы на сумму более 5 млн рублей, автомобиль и мотолодку, а также представил недостоверные сведения о счетах в кредитных организациях.