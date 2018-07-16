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В Татарстане прекратили полномочия депутата, скрывшего свои доходы
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В Татарстане прекратили полномочия депутата, скрывшего свои доходы 

АиФ Казань 16 июля 2018
Фото: АиФ Казань
Депутата Верхнеуслонского района, представившего неполные сведения о доходах за 2015-2017 годы, лишили полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Установлено, что депутат сельского поселения не указал в справке свои доходы на сумму более 5 млн рублей, автомобиль и мотолодку, а также представил недостоверные сведения о счетах в кредитных организациях.
У супруги депутата нашли не отраженные в справке два земельных участка в Казани, находящиеся в пользовании, а также наличие у нее кредитного договора на сумму более 4 млн рублей. Кроме того, семья не сообщила о имеющемся банковском счете их несовершеннолетнего ребенка.
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