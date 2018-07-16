Законопроект о страховании вкладов малых и микропредприятий рекомендован ко второму чтению в Госдуме

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов на малые и микропредприятия. Решение было принято на заседании комитета.

«Страхованию, помимо денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, будут подлежать денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями или в их пользу в банках (банках с базовой лицензией и банках с универсальной лицензией) на территории РФ на основании договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада», — говорится в пояснительной записке.

При этом, в соответствии с законопроектом, размер страхового возмещения будет аналогичен размеру страхового возмещения, определенного для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Законопроектом также определяется перечень документов, которые должны подать микропредприятия и малые предприятия в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» для выплаты им страхового возмещения, и порядок перечисления агентством сумм страхового возмещения.

В отношении вкладов микропредприятий и малых предприятий предлагается установить регулирование, исключающее остатки на счетах по учету указанных вкладов, при расчете размера страховых взносов с применением дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов.

При этом с учетом увеличения нагрузки на фонд страхования вкладов законопроектом предлагается предельный размер базовой ставки страховых взносов увеличить с 0,15 до 0,2%.

Законопроект был принят в первом чтении в сентябре 2017 г.