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На оплату труда чиновников в первом полугодии 2018 года из бюджета города потратили 415 млн рублей
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На оплату труда чиновников в первом полугодии 2018 года из бюджета города потратили 415 млн рублей 

Prim.News 16 июля 2018
Численность служащих превысила 1000 человек.
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Владивостокского городского округа с указанием фактических расходов на оплату их труда за полугодие 2018 года опубликованы на сайте городской администрации.
В частности, на оплату труда чиновников из трех органов местного самоуправления (администрация Владивостока, Дума Владивостока и Контрольно-счетная палата) было потрачено почти 415 млн рублей. Численность муниципальных служащих составила 1043 человека.
Для сравнения, на оплату труда работников учреждений образования потратили около 1,7 млрд рублей (8834 человек в 221 учреждении), культуры — 133,6 млн рублей (682 человека в 13 учреждениях).
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