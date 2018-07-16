На оплату труда чиновников в первом полугодии 2018 года из бюджета города потратили 415 млн рублей

Численность служащих превысила 1000 человек.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Владивостокского городского округа с указанием фактических расходов на оплату их труда за полугодие 2018 года опубликованы на сайте городской администрации.

В частности, на оплату труда чиновников из трех органов местного самоуправления (администрация Владивостока Дума Владивостока и Контрольно-счетная палата) было потрачено почти 415 млн рублей. Численность муниципальных служащих составила 1043 человека.

Для сравнения, на оплату труда работников учреждений образования потратили около 1,7 млрд рублей (8834 человек в 221 учреждении), культуры — 133,6 млн рублей (682 человека в 13 учреждениях).