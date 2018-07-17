Дали добро на повышение пенсионного возраста: на Самарскую губдуму заявили в прокуратуру 

Повышение пенсионного возраста поддержал совет думы
Процесс одобрения губернской думой законопроекта о повышении пенсионного возраста предстоит изучить прокуратуре. Депутат от КПРФ Алексей Лескин написал заявление с просьбой проверить законность принятого решения. Об этом сообщил его коллега Михаил Матвеев.
— Совет Самарской губернской думы не имел полномочий давать отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста, — добавил депутат Михаил Матвеев.
В заявлении Алексея Лескина говорится, что, согласно регламенту думы, проекты федеральных законов нужно рассматривать на пленарном заседании представительного органа. А совет губдумы может принять лишь предварительное решение по проекту. Депутат попросил разобраться в нарушении и принять меры прокурорского реагирования.
Положительный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста совет губернской думы дал 13 июля. Как жители Самары относятся к предлагаемой пенсионной реформе, вы сможете узнать, посмотрев наш видеоопрос.
Инициатором пенсионной реформы, вызвавшей большой резонанс в обществе, стало Правительство России. Дмитрий Медведев предложил поднять возрастную планку для российских пенсионеров. Если сейчас женщины работают до 55 лет, а мужчины до 60 лет, то в ближайшие годы им хотят прибавить 8 и 5 лет соответственно. Реформу планируют проводить поэтапно: в 2020 году на пенсию смогут уйти мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964-м. К 2022 году планку поднимут еще на год — до 62 и 57 соответственно.