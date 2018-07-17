Дали добро на повышение пенсионного возраста: на Самарскую губдуму заявили в прокуратуру

Повышение пенсионного возраста поддержал совет думы

Процесс одобрения губернской думой законопроекта о повышении пенсионного возраста предстоит изучить прокуратуре . Депутат от КПРФ Алексей Лескин написал заявление с просьбой проверить законность принятого решения. Об этом сообщил его коллега Михаил Матвеев.

— Совет Самарской губернской думы не имел полномочий давать отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста, — добавил депутат Михаил Матвеев

В заявлении Алексея Лескина говорится, что, согласно регламенту думы, проекты федеральных законов нужно рассматривать на пленарном заседании представительного органа. А совет губдумы может принять лишь предварительное решение по проекту. Депутат попросил разобраться в нарушении и принять меры прокурорского реагирования.

Положительный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста совет губернской думы дал 13 июля. Как жители Самары относятся к предлагаемой пенсионной реформе, вы сможете узнать, посмотрев наш видеоопрос.