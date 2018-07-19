9 за, 2 против: кто из самарских депутатов поддержал повышение пенсионного возраста в Госдуме 

Всего за пенсионную реформу проголосовали 328 депутатов
Государственная дума опубликовала подробные результаты голосования по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Как оказалось, реформу поддержали девять народных избранников от Самарской области. Все они представляют в нижней палате парламента "Единую Россию".
— За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали Марина Беспалова, Владимир Бокк, Владимир Гутенёв, Виктор Казаков, Роман Романенко, Евгений Серпер, Леонид Симановский, Игорь Станкевич и Владимир Шаманов, — сообщили в Госдуме.
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Против пенсионной реформы выступили представитель КПРФ Леонид Калашников и депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг.
А вот общие результаты голосования в Госдуме
Инициатором пенсионной реформы, вызвавшей большой резонанс в обществе, стало Правительство России. Дмитрий Медведев предложил поднять возрастную планку для российских пенсионеров. Если сейчас женщины работают до 55 лет, а мужчины до 60 лет, то в ближайшие годы им хотят прибавить 8 и 5 лет соответственно. Реформу планируют проводить поэтапно: в 2020 году на пенсию смогут уйти мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964-м. К 2022 году планку поднимут еще на год — до 62 и 57 соответственно.
Совет губернской думы 13 июля дал положительный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста. Как жители Самары относятся к предлагаемой реформе, вы сможете узнать, посмотрев наш видеоопрос.
В конце июля в Самаре и Тольятти планируют провести митинги против повышения пенсионного возраста.