В РФ создадут новую схему включения граждан в систему индивидуального пенсионного капитала 

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) будет доработан с учетом новой схемы включения граждан в систему, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Предложена новая схема включения граждан, — сказал он. — Она очень элегантная, смысл ее состоит в том, что она позволяет одновременно объединить включение гражданина и передачу средств ОПС в новую систему".
Ранее для включения граждан в систему ИПК рассматривались механизм автоподписки (автоматическое включение с возможностью отказа) и авторегистрации (включение через работодателя).