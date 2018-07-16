В РФ создадут новую схему включения граждан в систему индивидуального пенсионного капитала

Алексей Моисеев. МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) будет доработан с учетом новой схемы включения граждан в систему, сообщил журналистам замминистра финансов РФ

"Предложена новая схема включения граждан, — сказал он. — Она очень элегантная, смысл ее состоит в том, что она позволяет одновременно объединить включение гражданина и передачу средств ОПС в новую систему".

Ранее для включения граждан в систему ИПК рассматривались механизм автоподписки (автоматическое включение с возможностью отказа) и авторегистрации (включение через работодателя).