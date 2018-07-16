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Фермер не заплатил работникам около 300 тысяч рублей
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Фермер не заплатил работникам около 300 тысяч рублей 

АиФ Ставрополье 16 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Фермер из Грачёвского района не платил зарплату работникам и задолжал около 300 тысяч рублей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе УФССП по СК.
Четверо работников ушли от фермера из-за перебоев с выплатой зарплаты, но даже при увольнении не получили причитающихся им денег. Директор отказался беседовать с бывшими работниками, и те обратились в суд.
Приставы приехали к фермеру, который сэкономил более 290 тысяч на зарплате, и опечатали здание, склад и зерноток. Чтобы не понести ещё большие убытки во время уборочной страды, фермеру пришлось через несколько дней выплатить работникам долги по зарплате.
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