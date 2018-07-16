За сколько лет можно скопить на квартиру в Кузбассе? 

Кузбасс оказался в десятке регионов с самым дешёвым жильём
Аналитики портала РИА «Рейтинг» подсчитывали минимальное количество лет, которые необходимы семье из двух взрослых и одного ребёнка, чтобы купить квартиру площадью 54 кв. м. Взяли среднюю зарплату в регионе, вычли региональный прожиточный минимум, а остаток, образно говоря, пустили на погашение ипотеки. В итоге выяснилось, что кузбассовцам на покупку такой квартиры на вторичном рынке требуется 3,7 года.
«В целом, конечно, за 3,7 года семье со средней зарплатой на квартиру накопить реально. Только, скорее всего, это будет не шикарная двухкомнатная квартира, а либо хорошая однокомнатная, либо двухкомнатная практически без всякого ремонта. На сегодняшний день 80% клиентов, которые желают приобрести жильё через наше агентство, в итоге прибегают к ипотеке, т. к., по их словам, самим накопить на жильё не получается», — рассказал специалист по недвижимости Александр Зарубин.