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Будет ли налоговая в этом году рассылать бумажные уведомления?
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Будет ли налоговая в этом году рассылать бумажные уведомления? 

АиФ — Алтай 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Внесите ясность, в этом году налоговая будет рассылать налоговые уведомления, или самому надо выяснять, сколько надо заплатить за квартиру и машину?
— Единые налоговые уведомления жители региона начнут получать с середины сентября, — сообщила пресс-секретарь УФНС России по Алтайскому краю Юлия Лупарева. — Но пользователям электронного сервиса «Личный кабинет физического лица» бумажные уведомления не придут. Квитанции выгрузят прямо в «Личный кабинет» уже в середине августа. С помощью сервиса можно оплатить налоги онлайн.
Единое налоговое уведомление содержит информацию об объекте налогообложения, адресе его местонахождения, налоговой базе, о доле в праве собственности, налоговой ставке, о периоде владения объектом, о льготах и о сумме налога. Кроме того, в квитанции образца 2018 года добавлен налог на доходы физических лиц, исчисленный, но не удержанный налоговым агентом (работодателем). Ранее такие налогоплательщики были обязаны подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог до 15 июля. Теперь, если налоговый агент сообщил в инспекцию о невозможности удержать налог, НДФЛ для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его в уведомлении.
Оплатить имущественные налоги необходимо до 3 декабря т. г. Вносить платежи можно частями, главное, чтобы к этой дате вся сумма была уплачена полностью.
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