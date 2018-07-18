Омские профсоюзы провели митинг против повышения пенсионного возраста

Участники требовали провести всенародное обсуждение предстоящей реформы. По информации пресс-службы омских профосюзов, сегодня, 18 июля, на площади перед СКК им. Блинова прошел митинг против принятия федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Среди других требований участников — увеличение доходной части бюджета, решиение проблемы наполнения пенсионного фонда благодаря принятию закона о прогрессивной шкале налогообложения, повышение заработной платы и другое.

Работники и студенты обратились с депутатам Госдумы РФ , избранным от Омской области , при рассмотрении законопроекта о повышении пенсионного возраста голосовать против его принятия, учитывая мнение двухсоттысячного профсоюзного актива региона.

— Мы понимаем, что пенсионная система сегодня сталкивается с множеством вызовов. Демография, «серая» занятость, льготные системы распределения доходов, упадок ряда отраслей экономики и эти проблемы, в первую очередь, должно решать правительство страны. Но не методом простого увеличения пенсионного возраста. Работать после выхода на пенсию продолжают сегодня примерно 28%, — сказал лидер омских профсоюзов Сергей Моисеенко

В конце митинга участниками была принята резолюция.