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Крайинвестбанк предложил программу кредитования для фермеров
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Крайинвестбанк предложил программу кредитования для фермеров 

Банки.ру 55 минут назад
Крайинвестбанк расширил линейку предложений по кредитованию бизнеса кредитом «Фермер».
Банк предложил фермерам — индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам получить кредит для пополнения оборотных средств, финансирования операционных расходов, приобретения мобильной сельскохозяйственной и автомобильной техники, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и оборудования, а также для выкупа арендованных земель и земель с/х назначения.
Продуктовый виджет
Денежные средства можно привлечь под ставку от 15,7% годовых, окончательный размер ставки зависит от финансового состояния заемщика, суммы и срока кредита. Максимальная сумма финансирование — 50 млн рублей сроком до семи лет. За выдачу кредита взимается единовременная комиссия за предоставление кредита — от 0,7% от суммы.
«Ставки по этой программе достаточно высоки на фоне остальных кредитных предложений банка, например, по программе «Агро-инвест» ставки начинаются от 10,55% годовых, а по кредиту «Агро-оборот» — от 10,15% годовых», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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