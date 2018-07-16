Крайинвестбанк предложил программу кредитования для фермеров

Крайинвестбанк расширил линейку предложений по кредитованию бизнеса кредитом «Фермер».

Банк предложил фермерам — индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам получить кредит для пополнения оборотных средств, финансирования операционных расходов, приобретения мобильной сельскохозяйственной и автомобильной техники, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и оборудования, а также для выкупа арендованных земель и земель с/х назначения.

Продуктовый виджет

Денежные средства можно привлечь под ставку от 15,7% годовых, окончательный размер ставки зависит от финансового состояния заемщика, суммы и срока кредита. Максимальная сумма финансирование — 50 млн рублей сроком до семи лет. За выдачу кредита взимается единовременная комиссия за предоставление кредита — от 0,7% от суммы.