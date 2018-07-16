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Банк «Ассоциация» скорректировал условия предоставления автокредитов
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Банк «Ассоциация» скорректировал условия предоставления автокредитов 

Банки.ру 1 час назад
Теперь в рамках программы «АвтоДрайв» заемщик может оформить кредит на покупку, как нового, так и подержанного автомобиля. Ссуда на приобретение транспортного средства выдается по ставке от 12,5% до 14% годовых на срок до пяти лет (ранее от 13,5% до 14,5% годовых).
Минимальный первоначальный взнос по тарифу остался без изменений и составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Максимальная сумма кредита осталась также без изменений и не может превышать 80% от стоимости автомобиля. При несоблюдении заемщиком обязательств о продлении полиса каско до момента полного погашения автокредита либо при получении займа без страхования предмета залога процентная ставка увеличится на 0,5—3 процентного пункта.
«Помимо отсутствия требований об обязательной покупке заемщиком полиса личного страхования данные программы отличают привлекательные процентные ставки», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
Кредиты выдаются заемщикам с адресом регистрации и фактическим местом жительства в Нижегородской и Костромской области.
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