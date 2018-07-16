Сбербанк начал кредитовать покупателей жилья по реновации

Московский банк ПАО "Сбербанк" и Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации) заключили договор о сотрудничестве по программе "Приобретение готового жилья".

Сбербанк с 16 июля начинает прием заявок по кредитованию физлиц на приобретение квартир по программе реновации. Жилье должно приобретаться договору купли-продажи или по договору мены, заключенному с Фондом реновации, — сообщается в пресс-релизе.

"С использованием заемных средств можно купить дополнительные метры жилья и переехать в еще более просторную квартиру или квартиру с большим количеством комнат", — отметил председатель Московского банка Олег Смирнов.

Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Первоначальный взнос при оформлении кредита от заемщика не требуется. Банк предлагает ставки от 8,9 до 9,9%. Срок кредитования — до 30 лет.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. К 2032 г. по ней предполагается расселить 5,171 тыс. дом, где проживают около 1 млн человек.

Президент Владимир Путин подписал 1 июля 2017 г. поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы, сообщали ранее "Вести. Экономика".

По итогам голосования жителей в программу вошли более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% жилищного фонда такого типа в Москве. В список программы реновации жилья в Москве, которая утверждена 1 августа, вошли 5144 дома общей площадью около 16 млн кв. м. В этих домах насчитывают более 350 тыс. квартир, в которых проживают порядка 1 млн человек. Программа рассчитана до 2032 г.

В 2017-2019 гг. в Москве намерены построить 59 домов под реновацию, в 2020-2021 гг. — 151 дом, что позволит переселить почти 120 тыс. человек (более 47 тыс. квартир) из 568 пятиэтажек общей площадью 2 млн кв. м.