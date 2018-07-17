Екатеринбуржцам разрешили митинговать против пенсионной реформы

Свердловским коммунистам согласовали заявку на проведение митинга против пенсионной реформы. Акция пройдет в 12.00 28 июля на площади Советской армии перед «Черным тюльпаном». Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев , передает "Уралинформбюро"

"В принципе эта площадка неплохая, так что переписку с чиновниками продолжать не будем. Начинаем приглашать всех на всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста", — добавил политик.

Известно также, что к митингу присоединятся активисты движения «Левый фронт».