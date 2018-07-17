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Екатеринбуржцам разрешили митинговать против пенсионной реформы
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Екатеринбуржцам разрешили митинговать против пенсионной реформы 

Уралинформбюро 19 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловским коммунистам согласовали заявку на проведение митинга против пенсионной реформы. Акция пройдет в 12.00 28 июля на площади Советской армии перед «Черным тюльпаном». Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев, передает "Уралинформбюро".
"В принципе эта площадка неплохая, так что переписку с чиновниками продолжать не будем. Начинаем приглашать всех на всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста", — добавил политик.
Известно также, что к митингу присоединятся активисты движения «Левый фронт».
19 июля Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста россиян с 2019 года. В результате пенсионная «планка» повысится для мужчин до 65 лет (вместо нынешних 60), для женщин — до 63 (вместо 55). По прогнозам правительства, этот маневр позволит уже в следующем году поднять пенсии в среднем на 1 тысячу рублей.
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