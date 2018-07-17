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Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
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Назван способ избежать позднего выхода на пенсию 

Lenta.ru 2 часа назад
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, кого не затронет повышение пенсионного возраста. Об этом сообщает ТАСС.
«Законопроектом не предлагается увеличивать пенсионный возраст для различных социальных категорий, для мам, которые воспитали пятерых детей, и не предполагается повышение пенсионного возраста [для тех], кто пострадал в результате различных радиационных аварий», — подчеркнул Топилин.
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Кроме того, по словам главы ведомства, повышение пенсионного возраста не коснется граждан, которые работают на вредных и опасных производствах.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил проведение широкомасштабной пенсионной реформы 14 июня. Суть изменений системы будет сведена к повышению пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Взамен власти обещают увеличить выплаты пенсионерам, которые доживут до нового пенсионного возраста.
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Комментарии205  Ещё 89 источников 
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