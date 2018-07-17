Назван способ избежать позднего выхода на пенсию

«Законопроектом не предлагается увеличивать пенсионный возраст для различных социальных категорий, для мам, которые воспитали пятерых детей, и не предполагается повышение пенсионного возраста [для тех], кто пострадал в результате различных радиационных аварий», — подчеркнул Топилин.

Кроме того, по словам главы ведомства, повышение пенсионного возраста не коснется граждан, которые работают на вредных и опасных производствах.