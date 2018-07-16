Извещать граждан о потере инвестдохода при смене НПФ будут через ПФР или портал госуслуг 

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал ко второму чтению законопроект об информировании граждан о потере инвестдохода при досрочной (чаще чем раз в пять лет) смене негосударственного пенсионного фонда.
Согласно поправкам ко второму чтению, гражданин сможет подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений в новый НПФ, или о переходе из НПФ в Пенсионный фонд (ПФР) или обратно (в том числе досрочно) двумя способами — через портал госуслуг либо лично (или через представителя по доверенности) в территориальном органе ПФР. При подаче через портал госуслуг заявление также направляется в ПФР, который в течение одного рабочего дня отправляет копию заявления в фонд, куда гражданин хочет перейти, и в фонд, с которым у гражданина действует договор обязательного пенсионного страхования.
До того, как заявление гражданина будет передано в новый НПФ, застрахованный должен быть уведомлен о последствиях такого перехода — в том числе о сумме потерь инвестдохода по пенсионным накоплениям, если переход досрочный.
На портале госуслуг перед тем, как отправить заявление о переходе, гражданин увидит сумму своих пенсионных накоплений и сумму накопленного инвестдохода, который он потеряет при досрочном переходе, пояснил на заседании комитета замминистра финансов Алексей Моисеев. Это обеспечит сознательность переходов граждан, считает он.
Сейчас для перевода пенсионных накоплений гражданину достаточно подать заявление новому страховщику. Недостаточная информированность граждан об условиях досрочного перехода и злоупотребления со стороны агентов НПФ приводят к финансовым потерям граждан, писали авторы законопроекта в пояснительной записке.
Счетная палата ранее оценивала потери инвестдохода гражданами из-за досрочной смены НПФ или досрочного перехода из НПФ в ПФР в 82 млрд рублей в 2015-2017 годах.
Принятый в I чтении законопроект предусматривал обязательное информирование со стороны НПФ, заключившего новый договор, текущего страховщика в пятидневный срок с даты подписания такого договора.
Согласно действующему законодательству, при досрочном переходе в другой фонд застрахованное лицо теряет всю накопленную доходность за пять лет — чтобы не потерять доход от инвестирования накоплений переходить из одного НПФ в другой возможно не чаще одного раза в пять лет. Законопроект также предусматривает период охлаждения — в течение 20 дней гражданин вправе отказаться от решения о переходе из одного фонда в другой.
Рассмотреть законопроект во втором чтении планируется 18 июля.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования, отдельные его положения — 1 января 2018 года.