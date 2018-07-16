Извещать граждан о потере инвестдохода при смене НПФ будут через ПФР или портал госуслуг

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал ко второму чтению законопроект об информировании граждан о потере инвестдохода при досрочной (чаще чем раз в пять лет) смене негосударственного пенсионного фонда.

Согласно поправкам ко второму чтению, гражданин сможет подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений в новый НПФ, или о переходе из НПФ в Пенсионный фонд (ПФР) или обратно (в том числе досрочно) двумя способами — через портал госуслуг либо лично (или через представителя по доверенности) в территориальном органе ПФР. При подаче через портал госуслуг заявление также направляется в ПФР, который в течение одного рабочего дня отправляет копию заявления в фонд, куда гражданин хочет перейти, и в фонд, с которым у гражданина действует договор обязательного пенсионного страхования.

До того, как заявление гражданина будет передано в новый НПФ, застрахованный должен быть уведомлен о последствиях такого перехода — в том числе о сумме потерь инвестдохода по пенсионным накоплениям, если переход досрочный.

На портале госуслуг перед тем, как отправить заявление о переходе, гражданин увидит сумму своих пенсионных накоплений и сумму накопленного инвестдохода, который он потеряет при досрочном переходе, пояснил на заседании комитета замминистра финансов Алексей Моисеев . Это обеспечит сознательность переходов граждан, считает он.

Сейчас для перевода пенсионных накоплений гражданину достаточно подать заявление новому страховщику. Недостаточная информированность граждан об условиях досрочного перехода и злоупотребления со стороны агентов НПФ приводят к финансовым потерям граждан, писали авторы законопроекта в пояснительной записке.

Счетная палата ранее оценивала потери инвестдохода гражданами из-за досрочной смены НПФ или досрочного перехода из НПФ в ПФР в 82 млрд рублей в 2015-2017 годах.

Принятый в I чтении законопроект предусматривал обязательное информирование со стороны НПФ, заключившего новый договор, текущего страховщика в пятидневный срок с даты подписания такого договора.

Согласно действующему законодательству, при досрочном переходе в другой фонд застрахованное лицо теряет всю накопленную доходность за пять лет — чтобы не потерять доход от инвестирования накоплений переходить из одного НПФ в другой возможно не чаще одного раза в пять лет. Законопроект также предусматривает период охлаждения — в течение 20 дней гражданин вправе отказаться от решения о переходе из одного фонда в другой.

Рассмотреть законопроект во втором чтении планируется 18 июля.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, отдельные его положения — 1 января 2018 года.