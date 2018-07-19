Госдума приняла закон о порядке информирования граждан о потере инвестдохода при смене НПФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, обязывающий власти информировать граждан о потере инвестдохода при досрочной (чаще чем раз в пять лет) смене негосударственного пенсионного фонда.

Согласно закону, гражданин сможет подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений в новый НПФ, или о переходе из НПФ в Пенсионный фонд (ПФР) или обратно (в том числе досрочно) двумя способами — через портал госуслуг либо лично (или через представителя по доверенности) в территориальном органе ПФР. При подаче через портал госуслуг заявление также направляется в ПФР, который в течение одного рабочего дня отправляет копию заявления в фонд, куда гражданин хочет перейти, и в фонд, с которым у гражданина действует договор обязательного пенсионного страхования.

До того, как заявление будет передано в новый НПФ, застрахованный должен быть уведомлен о последствиях такого перехода — в том числе о сумме потерь инвестдохода по пенсионным накоплениям, если переход досрочный.

На портале госуслуг перед тем, как отправить заявление о переходе, гражданин увидит сумму своих пенсионных накоплений и сумму накопленного инвестдохода, который он потеряет при досрочном переходе, пояснял замминистра финансов Алексей Моисеев. Это обеспечит сознательный переход, считает он. Сейчас для перевода пенсионных накоплений гражданину достаточно подать заявление новому страховщику. Недостаточная информированность граждан об условиях досрочного перехода и злоупотребления со стороны агентов НПФ приводят к финансовым потерям, писали авторы документа в пояснительной записке.

Счетная палата оценила потери гражданами в 2015-2017 годах из-за досрочной смены НПФ или досрочного перехода из НПФ в ПФР в 82 млрд руб.

Принятая в первом чтении редакция документа предусматривала обязательное информирование со стороны НПФ, заключившего новый договор, текущего страховщика в пятидневный срок с даты подписания такого договора.

Согласно действующему законодательству, при досрочном переходе в другой фонд застрахованное лицо теряет всю накопленную доходность за пять лет — чтобы не потерять доход от инвестирования накоплений переходить из одного НПФ в другой возможно не чаще одного раза в пять лет. Закон предусматривает период охлаждения — в течение 20 дней гражданин вправе отказаться от решения о переходе из одного фонда в другой.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.