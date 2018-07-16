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Более восьми тысяч приморских семей получат выплату за третьего ребенка
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Более восьми тысяч приморских семей получат выплату за третьего ребенка 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В первом полугодии из краевого бюджета на эту меру социальной поддержки направлено более 640 миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS.
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