НПФам могут разрешить страховать жизнь

НАПФ просит разрешить негосударственным пенсионным фондам страховать жизнь

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ, одна из двух СРО рынка НПФ) просит правительство и ЦБ разрешить НПФам заниматься страхованием жизни и добровольным личным страхованием. Такой пункт содержится в предложениях НАПФ по развитию пенсионной системы России , направленных главе ЦБ Эльвире Набиуллиной (копия есть в распоряжении ТАСС ).

"Ключевое значение для дальнейшего развития негосударственных пенсионных фондов, повышения конкуренции на рынке и улучшения предоставляемых гражданам РФ услуг будет иметь расширение для НПФ перечня лицензируемых видов деятельности за счет страхования жизни и добровольного личного страхования", — говорится в предложениях.

НПФам интересно расширение клиентской базы и направлений бизнеса, особенно в условиях заморозки пенсионных накоплений, пояснил ТАСС Президент НАПФ Константин Угрюмов . По его словам, это обсуждается внутри отрасли уже больше года.

"Инфраструктура НПФ позволяет заниматься и страхованием жизни, речь в данном случае идет о получении дополнительных лицензий. При этом НПФ гораздо больше зарегулированы, в отличие от страховых компаний, но за счет этого они более надежны", — считает он.

Сейчас страхованием жизни имеют право заниматься только специализированные страховые компании, которые не могут заниматься другими видами страхования. Страхование жизни — самый быстрорастущий сегмент финансового рынка: в I квартале 2018 года взносы выросли на 53,6%, до 91,9 млрд руб. Сегмент растет за счет инвестиционного страхования жизни, активно продаваемого банками, — премии по нему выросли на 67%, до 66,5 млрд руб.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) предложение НАПФ комментировать отказались.

Страховщики просят доступа к пенсиям

Страховщики жизни также ранее неоднократно просили допустить их к пенсионным накопления россиян. В начале июля ВСС направил письмо первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой дать возможность страховщикам жизни участвовать в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — новой системе пенсионных накоплений, разрабатываемой ЦБ и Минфином — наравне с НПФами, с самого начала действия системы.

Для этого страховые компании готовы вступить в систему гарантирования пенсионных накоплений, говорится в письме (копия есть у ТАСС). Сейчас у страховщиков жизни отсутствует гарантийный фонд, а пенсионные накопления клиентов НПФов на случай банкротства гарантируются Агентством по страхованию вкладов

Вступление в систему гарантирования — самое простое для страховщиков жизни условие, взносы в АСВ необременительны, говорит Константин Угрюмов.

"Более обременительны регуляторные требования, действующие для НПФ и не действующие для страховщиков жизни, — серьезные ограничения по инвестированию, раздельный учет активов, работа только через управляющие компании и под контролем спецдепозитария и самое болезненное — ограничение расходов на ведение дел", — указал он.

Страховщики готовы к законодательному определению требований к составу и структуре активов и предельному размеру расходов на ведение дела, следует из письма ВСС Силуанову. Также страховщики согласны на законодательное определение тарифа, вести персонифицированный учет пенсионных прав и агрегированную базу пенсионных счетов. Кроме того, страховщики жизни обладают большой сетью продаж, включая сеть материнских страховых компаний или банков (большинство страховщиков жизни входит в крупнейшие банковские холдинги), отмечает ВСС.

По мнению ВСС, включение страховщиков жизни в пенсионную реформу создаст новый источник "длинных" денег в экономике и здоровую конкуренцию на рынке пенсионного обеспечения, что подтверждает мировая практика, говорится в письме.

ЦБ считает, что сначала нужно запустить и внедрить систему ИПК, а потом изучать вопрос допуска к ней страховщиков жизни с учетом того, как отличаются требования к ним и НПФам, говорил ТАСС источник, знакомый с позицией регулятора.