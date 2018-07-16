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Биометрические данные россиян пройдут двойную проверку
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Биометрические данные россиян пройдут двойную проверку 

Финмаркет 1 час назад
Фото: РИА Новости
С 1 июля в России начала работу единая биометрическая система (ЕБС). Идентификация проходит по изображению лица и голосу. Гражданин должен пройти процедуру очно в банке, после этого услуги можно получать удаленно, причем в любой кредитной организации. Чтобы минимизировать ошибки при сборе данных и сэкономить клиентам время, качество фото верифицируют дважды.
Для проверки изображения на соответствие требованиям к биометрическим контрольным шаблонам будет применяться специальный модуль "Ассистент", встроенный в единую биометрическую систему, рассказали "Известиям" разработчики ПО из компании VisionLabs. Он автоматически проверит и проконтролирует соблюдение требований процедуры снятия биометрических образцов, а также сами полученные данные.
Модуль проверит не только основные характеристики изображения (повороты, размер, разрешение), но и качество картинки — смазанность, затемненность, засвеченность в момент фотографирования. Кроме того, в модуль заложена логика проверки состояния рта — улыбка, нейтральное положение или рот закрыт сторонним предметом. А также состояния глаз — открыты, закрыты, прикрыты или глаза закрыты сторонним предметом, пояснили в VisionLabs.
Помимо этого модуля у банков есть Библиотека контроля качества, которая проверяет качество кадра, но уже после снятия фото.
"Ассистент" используют еще не все банки, однако в тестовой выборке проверку не прошли около 30% фотоизображений, отметили в VisionLabs. Самые распространенные ошибки связаны с неправильным наклоном головы: определить отклонение в 5-8 градусов можно только аппаратными средствами.
Сейчас биометрические данные собирают только 20 финансовых организаций, которые получили на это право: сначала записывают голос во время зачитывания клиентом какого-либо текста, затем фотографируют, пояснил советник председателя правления ассоциации "Финансовые инновации" Мурад Салихов. Стоимость процедуры составляет 200 рублей для банка, осуществившего успешную процедуру подключения к ЕБС, добавил эксперт.
Однако практически все банки отмечают, что в ближайшие два-три года такая система идентификации личности не будет пользоваться широкой популярностью у клиентов, подчеркнул М. Салихов. Он пояснил, что во многом сказывается скептицизм по отношению к новациям.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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