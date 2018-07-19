Россиянам вернут замороженные накопления

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«Известия»: ЦБ планирует перевести замороженные в НПФ средства в новую систему накоплений 

ТАСС
Фото: ТАСС
Замороженные в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) накопления могут стать первоначальным взносом при переходе в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом в четверг пишет газета "Известия".
"У нас все-таки предложение, чтобы если мы уже уходили из старой системы пенсионных накоплений… Просто уже признали как факт, что система пять лет заморожена и размораживать ее в принципе никто не планирует. И вот те деньги, которые накопились в частном ОПС (обязательном пенсионном страховании) на счетах граждан, чтобы они стали первым взносом в новую систему", — цитирует газета слова директора департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.
Как следует из презентации регулятора (есть в распоряжении издания), к 2029 году россияне смогут накопить 8 трлн рублей пенсионных средств за счет новой системы, при условии, что к ней присоединятся 100% работающих граждан. Отмечается, что к этому времени в НПФ и Пенсионном фонде будет накоплено еще 3,6 трлн рублей.
Об ИПК
Минфин и ЦБ РФ представили концепцию ИПК осенью 2016 года, после очередного замораживания накопительной части пенсии. Согласно предложенной системе, взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник, отчисляя на это по умолчанию 6% от своей зарплаты — с возможностью отказаться от уплаты, увеличить или снизить эту сумму.
Основной спор в 2017 году шел вокруг способа вступления гражданина в систему: Минфин и ЦБ настаивали на автоподписке, то есть включении работника в систему по умолчанию, с возможностью впоследствии отказаться. Предполагалось, что работодатель делает работнику предложение об участии в системе, и если в течение полугода он не выразил ни согласия, ни отказа, то считается вступившим.
16 июля Минфин сообщил, что законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) будет доработан с учетом новой схемы включения граждан в систему, которая позволит одновременно объединить включение гражданина и передачу средств ОПС в новую систему.
Система ИПК должна вступить в силу 1 января 2019 года.
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