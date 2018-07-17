Ещё
Россиянам вернут накопительную часть пенсии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян заставят копить на пенсию 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: ТАСС
Россиянам с 2019 года решили вернуть накопительную часть пенсии, но уже в совершенно другом виде. Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», Минфин и ЦБ через месяц представят законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).
Так, ИПК призван заменить накопительную часть государственной пенсии, отчисление которой заморожено с 2014 года. Главное отличие новой системы состоит в том, что накопления предлагается сделать собственностью самого работника, а не государства.
По умолчанию отчисления составят шесть процентов, при этом рост будет постепенным — с нуля до шести на один процентный пункт в год. Также работник по желанию сможет сам определять размер отчислений, в том числе и оставить их нулевыми.
Власти также предлагают допустить до ИПК страховые компании, однако это случится только тогда, когда человек при достижении пенсионного возраста сам получит свои накопления, поступавшие в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), на руки и передаст их страховщикам для выплаты пенсии.
Согласно действующим правилам, государственная пенсия делится на две части: страховую и накопительную. На них приходится 16 и 6 процентов от зарплаты будущего пенсионера, которые за него перечисляет работодатель. Страховая часть находится в распоряжении Пенсионного фонда и выплачивается нынешним пенсионерам, накопительную можно инвестировать через НПФ или государственного агента.
Начиная с 2014 года правительство заморозило отчисление накопительной части. Теперь она тоже поступает в Пенсионный фонд, а НПФ могут распоряжаться только средствами, внесенными до 2014 года. Изначально планировалось, что заморозка продлится несколько лет, но в конце мая 2018-го первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что возвращаться к институту накопительной пенсии в прежнем виде власти не собираются.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии2  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде165
Тест: Выжили бы вы в царской России?32
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа27
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17360
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение