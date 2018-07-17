Россиянам вернут накопительную часть пенсии

Россиян заставят копить на пенсию

газета «Ведомости», Минфин и Россиянам с 2019 года решили вернуть накопительную часть пенсии, но уже в совершенно другом виде. Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева ЦБ через месяц представят законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

Так, ИПК призван заменить накопительную часть государственной пенсии, отчисление которой заморожено с 2014 года. Главное отличие новой системы состоит в том, что накопления предлагается сделать собственностью самого работника, а не государства.

По умолчанию отчисления составят шесть процентов, при этом рост будет постепенным — с нуля до шести на один процентный пункт в год. Также работник по желанию сможет сам определять размер отчислений, в том числе и оставить их нулевыми.

Власти также предлагают допустить до ИПК страховые компании, однако это случится только тогда, когда человек при достижении пенсионного возраста сам получит свои накопления, поступавшие в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), на руки и передаст их страховщикам для выплаты пенсии.

Согласно действующим правилам, государственная пенсия делится на две части: страховую и накопительную. На них приходится 16 и 6 процентов от зарплаты будущего пенсионера, которые за него перечисляет работодатель. Страховая часть находится в распоряжении Пенсионного фонда и выплачивается нынешним пенсионерам, накопительную можно инвестировать через НПФ или государственного агента.