Расходы бюджета Нижегородской области на социальную сферу предложено увеличить

Расходы бюджета Нижегородской области на социальную сферу будут увеличены в 2018 году. Об этом доложил первый заместитель министра финансов Андрей Чечерин на заседании комитета регионального Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству 16 июля.

По его словам, 20 млн рублей будет направлено на приобретение 31 автомобиля для учреждений социальной защиты. Они предназначены в том числе для перевозки инвалидов-колясочников. Также дополнительные средства выделяются на завершение работ по возведению пристроя к школе в Тонкинском районе, ремонт фасада дворца культуры в Бутурлине и восстановление двух детских садов в Нижнем Новгороде.

Таким образом, доходы областного бюджета составят 150,138 млрд рублей, расходы — 153,104 млрд рублей.

Напомним, за первое полугодие 2018 года доходы бюджета Нижегородской области выросли на 6,3%.