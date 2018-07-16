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Расходы бюджета Нижегородской области на социальную сферу предложено увеличить
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Расходы бюджета Нижегородской области на социальную сферу предложено увеличить 

Vgoroden.ru 16 июля 2018
Фото: Vgoroden.ru
Расходы бюджета Нижегородской области на социальную сферу будут увеличены в 2018 году. Об этом доложил первый заместитель министра финансов Андрей Чечерин на заседании комитета регионального Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству 16 июля.
По его словам, 20 млн рублей будет направлено на приобретение 31 автомобиля для учреждений социальной защиты. Они предназначены в том числе для перевозки инвалидов-колясочников. Также дополнительные средства выделяются на завершение работ по возведению пристроя к школе в Тонкинском районе, ремонт фасада дворца культуры в Бутурлине и восстановление двух детских садов в Нижнем Новгороде.
Таким образом, доходы областного бюджета составят 150,138 млрд рублей, расходы — 153,104 млрд рублей.
Напомним, за первое полугодие 2018 года доходы бюджета Нижегородской области выросли на 6,3%.
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