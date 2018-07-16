Крымчан освободят от налогов на прощеные долги

Крымчан освободят от налогов на прощёные долги

Списанные долги жителей Крыма перед украинскими банками — это экономическая выгода, следует из Налогового кодекса. А значит, освободившиеся деньги подлежат обложению налогом в 13 процентов. Но это не отвечает концепции закона о погашении долгов крымчан, считает член Комитета Госдумы по финансовому рынку Андрей Козенко . Чтобы исправить ситуацию, депутат разработал поправки в Налоговый кодекс. « Парламентская газета » ознакомилась с сутью инициативы.

Неконцептуальный налог

«При прощении долга возникает ситуация, когда человек фактически может распоряжаться деньгами, которые должен был вернуть. Налоговый кодекс считает эти средства доходом, которые по общему порядку подлежат налогообложению по ставке 13 процентов», — рассказал «Парламентской газете» Андрей Козенко.

По подсчётам депутата, общая сумма налога, собранного со списанных долгов, может составить порядка трёх миллиардов рублей. Тем не менее при обсуждении закона о прощении долгов речь шла о полном списании задолженностей без уплаты каких-либо налогов и других обязательных платежей, подчеркнул он.

«Когда мы принимали закон, этот момент не был учтён. Теперь необходимо восполнить это упущение», — отметил Андрей Козенко.

Для этого член думского Комитета по финрынку разработал поправки в Налоговый кодекс. Депутат предлагает дополнить перечень доходов, которые не подлежат налогообложению, пунктом о средствах, оставшихся у крымчан после списания «украинского» долга.

«Положения настоящего пункта применяются в отношении доходов, полученных с 1 января 2018 года», — отмечается в проектируемой норме.

При прощении долга возникает ситуация, когда человек фактически может распоряжаться деньгами, которые должен был вернуть.

Андрей Козенко отметил, что крымский Фонд защиты вкладчиков ожидает 20-50 тысяч заявлений о списании долгов.

«С учётом, что налоговый период будет 30 апреля, у нас есть время, чтобы в нормальном рабочем режиме этот вопрос урегулировать. Я считаю, что это абсолютно справедливое решение», — добавил законодатель.

В настоящий момент инициатива находится на рассмотрении экспертного совета Государственной Думы.

Какие долги прощают Крыму

После возвращения Крыма в состав России украинские банки ушли с полуострова, отказавшись возвращать вклады крымчан. При этом долги по кредитам они никому не простили, а большую их часть продали коллекторам.

Справка: По данным Независимой ассоциации банков Украины, на 1 февраля 2014 года крымскими заемщиками было взято кредитов в украинских банках на 16,6 миллиарда гривен. В пересчёте по курсу на 28 февраля того года это составляло 54 миллиарда рублей (по нынешнему курсу — 39,674 миллиарда рублей). Долги перед украинскими банками остались примерно у пятидесяти тысяч крымчан. С учётом их семей, проблема охватывает десятую часть всего населения Крыма.

Россия взяла на себя обязательства по возврату вкладов, которые до марта 2014 года крымчане хранили в украинских банках. Затем был принят закон, по которому взимать «украинские» долги с жителей Крыма смогли только российские юрлица, то есть коллекторы. При этом «выбивать» перекупленные у украинских банков долги можно было только через специально созданный Фонд защиты вкладчиков. Этот фонд представляет интересы всех крымских должников.

Вскоре начались аресты залогового имущества, причём это затронуло и тех, кто уже полностью расквитался с «украинским» кредитом. Выяснилось, что коллекторы использовали старые базы данных. С учётом того, что банки Украины отказывались сотрудничать, российские власти пришли к выводу, что долги легче вовсе списать.

Так был принят закон о прощении долгов крымчан перед украинскими банками, ушедшими с полуострова. Списанию подлежат долги суммой до пяти миллионов рублей как физических, так и юридических лиц. Более крупные задолженности можно погасить частично: после оплаты пяти процентов долга из общей суммы кредита списывается 20 процентов. Полное списание долга суммой более пяти миллионов рублей предусмотрено для инвалидов II группы, неработающих пенсионеров и опекунов несовершеннолетних детей.

Чтобы списать долг, крымчане должны обратиться в наблюдательный совет Фонда защиты вкладчиков, который принимает решение о списании долга. На сегодняшний день в совет поступило около 90 обращений. Из них рассмотрено сорок, по всем принято положительное решение.