ЦБ выбрал более мягкий вариант повышения коэффициентов риска по потребительским кредитам

Банк России повысит шкалу коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам в меньшем масштабе, чем планировал ранее, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев через пресс-службу регулятора.

«По результатам обсуждения с банковским сообществом Банк России принял решение о повышении коэффициентов риска по выданным после 1 сентября 2018 год необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от процентной ставки по кредиту. По кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) от 10% до 15% будет применяться коэффициент риска 120%, по кредитам с ПСК от 15% до 20% — коэффициент риска 140%, по кредитам с ПСК от 20% до 25% — 170%, по кредитам с ПСК от 25% до 30% — 200%. Это меньшее повышение, чем было заявлено в опубликованном ранее проекте нормативного акта», — сказал Поздышев.

Ранее в проекте нормативного акта ЦБ для потребительских кредитов с полной стоимостью кредита (ПСК) 10-15% предлагал установить коэффициент риска 130%, с ПСК 15-20% — 150%, 20-25% — 180% и 25-30% — 200%.

Накануне Поздышев [заявил] (https://rns.online/finance/TSB-obespooen-ispolzovaniem-potrebitelskih-kreditov-dlya-oplati-vznosov-po-ipoteke-2018-07-19/), что ЦБ обеспокоен участившимися случаями использования необеспеченных потребительских кредитов на оплату первого ипотечного взноса. Некоторые банки используют это как опору для своего развития, что может привести к накоплению рисков, отметил зампред ЦБ.