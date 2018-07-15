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Пособие по безработице повысят в тринадцать раз
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Пособие по безработице повысят в тринадцать раз 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Об этом сегодня рассказали в федеральном Правительстве. Чиновники рассматривают законопроект, предусматривающий повышение пособия по безработице. По словам вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, сейчас минимальный размер пособия составляет 850 рублей, а максимальный — 4900 рублей. «Мы сейчас готовим законопроект, который будет пересматривать минимальный и максимальный размер пособия по безработице, — сообщила Голикова. — Мы полагаем, что максимальный должен равняться прожиточному минимуму трудоспособного гражданина». Сегодня это чуть более 11 тысяч рублей. При этом вице-премьер напомнила, прожиточный минимум устанавливается для каждого региона. «Плюс думаем, какой период это пособие по безработице нужно выплачивать, если наши граждане старшего возраста вдруг попадут в сложную ситуацию», — добавила Татьяна Голикова.
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