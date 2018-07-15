Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение

Правительство ничего не подгадывало, когда объявляло о пенсионной реформе в день старта чемпионата мира 14 июня. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «Познер».

По его словам, правительство намеревалось предложить повысить пенсионный возраст даже до этого срока, но отдельные моменты в текстах документов приходилось долго "дошлифовывать".

Он также отметил, что вопрос о повышении пенсионного возраста периодически возникал еще в то время, как Минфин возглавлял Алексей Кудрин

«Мы тоже в Министерстве финансов, да и в правительстве этот вопрос обсуждали еще задолго — задолго до принятия окончательного решения», — сказал он.

Однако вопрос этот обречен на долгое обсуждение, ввиду того, что тема очень чувствительная.

«Это не решение одного, двух, трех, пяти лет, это решение 30, 50, а то и 70 лет», — отметил он.

По мнению Силуанова, пенсионную систему за пределами трехлетнего бюджета не ждет ничего хорошего, если сама система не изменится.