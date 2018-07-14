Россияне стали вдвое чаще становиться банкротами

В январе-июне текущего года банкротами признали более 19 тысяч россиян. Согласно данным арбитражных управляющих «Федресурса», это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заявителями в таких делах, как правило, выступают сами граждане. За первые полгода они инициировали 84,5% процедур. Кредиторы стали заявителями более 14% дел, налоговая служба — 1,3% дел.

Значительное увеличение числа личных банкротств эксперты связывают с двумя факторами. Первый из них — экономический. Уменьшение реальных располагаемых доходов россиян продолжается четвертый год кряду. За прошлый год они снизились на 1,7% по сравнению с 2016 годом. Кроме того, Центробанк спрогнозировал снижение темпов прироста расходов домохозяйств на конечное потребление. Ожидаются показатели 3,3-3,8% в текущем году и 2,8-3,3% — в 2019 году.

— Увеличению количества банкротств физических лиц способствует повышение информированности граждан о преимуществах процедуры и отработка технологий их сопровождения арбитражными управляющими, — отметил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин

В настоящее время на 100 тысяч человек в России приходится в среднем 47 банкротов.

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