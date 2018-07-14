Бедные приморцы: сколько надо копить на квартиру?

В среднем по России для приобретения семье с одним ребенком двухкомнатной квартиры в первом квартале 2018 г. нужно копить 3,8 года, а по итогам первого квартала 2017 г. требовалось 4,2 года, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на исследование РИА «Рейтинг». При этом в Приморье на эти цели понадобиться почти 9 лет, и это худший показатель на Дальнем Востоке.

По итогам 1 квартала 2018 г. цена квадратного метра в России на типовое жилье выросла на 2%, хотя в регионах картина не отличается однородностью и варьируется от падения на 15,5% до роста на 18,3%. При этом номинальные начисленные заработные платы по итогам 2017 г., согласно данным Росстата, выросли на 6,6%, а сумма вкладов физических лиц, по данным ЦБ РФ, к 1 апреля 2018 г. показала рост на 8,8% относительно аналогичного периода прошлого года.

В региональном разрезе единой динамики не наблюдается. В подавляющем большинстве регионов можно говорить о том, что доступность жилья для семей с одним ребенком стала выше, так как потенциальный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру по сравнению с прошлым годом сократился.

На первую строчку рейтинга доступности жилья, потеснив Ямало-Ненецкий АО, переместилась Магаданская область , где семье с одним ребенком понадобится чуть больше одного года для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 54 кв. м. Заметное улучшение результата Магаданской области (1,3 года) можно объяснить существенным снижением цен на жилье на вторичном рынке (9,8%), а также увеличением свободного денежного остатка на 9,2% по итогам 2017 г. и ростом накоплений на 9,5%.

Высокие результаты в рейтинге данных регионов объясняются тем, что либо средняя стоимость типовой двухкомнатной квартиры не превышает среднероссийского уровня в 2,7 млн руб., либо квартира стоит дороже, но более высокие уровни номинально начисленных зарплат жителей регионов это компенсируют.

Почему-то РИА «Рейтинг» при этом не учла положение дел в Чукотском автономном округе . В связи с чем самые наихудшие показатели жилищных условий в Приморье — регион занимает 74-е место. При средней стоимости типовой двухкомнатной квартиры в 4,3 млн руб. в крае придется копить на жилье 8,9 лет. Правда, в 2017 г. срок ограничивался 10 годами.

Как считали

В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра в ценах начала 2018 г., откладывая для этой цели свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2017 г., и используя накопленные депозиты на 1 апреля 2018 г.