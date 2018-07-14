Бедные приморцы: сколько надо копить на квартиру? 

В среднем по России для приобретения семье с одним ребенком двухкомнатной квартиры в первом квартале 2018 г. нужно копить 3,8 года, а по итогам первого квартала 2017 г. требовалось 4,2 года, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на исследование РИА «Рейтинг». При этом в Приморье на эти цели понадобиться почти 9 лет, и это худший показатель на Дальнем Востоке.
По итогам 1 квартала 2018 г. цена квадратного метра в России на типовое жилье выросла на 2%, хотя в регионах картина не отличается однородностью и варьируется от падения на 15,5% до роста на 18,3%. При этом номинальные начисленные заработные платы по итогам 2017 г., согласно данным Росстата, выросли на 6,6%, а сумма вкладов физических лиц, по данным ЦБ РФ, к 1 апреля 2018 г. показала рост на 8,8% относительно аналогичного периода прошлого года.
В региональном разрезе единой динамики не наблюдается. В подавляющем большинстве регионов можно говорить о том, что доступность жилья для семей с одним ребенком стала выше, так как потенциальный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру по сравнению с прошлым годом сократился.
На первую строчку рейтинга доступности жилья, потеснив Ямало-Ненецкий АО, переместилась Магаданская область, где семье с одним ребенком понадобится чуть больше одного года для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 54 кв. м. Заметное улучшение результата Магаданской области (1,3 года) можно объяснить существенным снижением цен на жилье на вторичном рынке (9,8%), а также увеличением свободного денежного остатка на 9,2% по итогам 2017 г. и ростом накоплений на 9,5%.
Кроме Магаданской области в топ-20 с Дальнего Востока попали Камчатский край (5-е место) и Сахалинская область (16-е место). По расчетам экспертов РИА «Рейтинг», на Камчатке 3,2 млн руб. надо собирать в течение 3 лет (в 2017 г. — 3,5 года), а на Сахалине стоимость типовой квартиры составляет 5,2 млн руб., на которую придется копить не менее 4 лет (в 2017 г. — 4,1). Республика Саха (Якутия) находится на 30-м месте со сроком в 4,9 года (в 2017 г. — 4,8), Еврейская автономная область расположилась на 31-й строчке: при средней стоимости квартир в 2 млн здесь придется откладывать средства в течение 4,9 лет (в 2017 г. — 6,2), на 34-й — Хабаровский край: 5,1 год (в 2017 г. — 5,3), на 35-й — Амурская область: 5,1 (в 2017 г. — 6,8).
Высокие результаты в рейтинге данных регионов объясняются тем, что либо средняя стоимость типовой двухкомнатной квартиры не превышает среднероссийского уровня в 2,7 млн руб., либо квартира стоит дороже, но более высокие уровни номинально начисленных зарплат жителей регионов это компенсируют.
Почему-то РИА «Рейтинг» при этом не учла положение дел в Чукотском автономном округе. В связи с чем самые наихудшие показатели жилищных условий в Приморье — регион занимает 74-е место. При средней стоимости типовой двухкомнатной квартиры в 4,3 млн руб. в крае придется копить на жилье 8,9 лет. Правда, в 2017 г. срок ограничивался 10 годами.
Как считали
В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра в ценах начала 2018 г., откладывая для этой цели свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2017 г., и используя накопленные депозиты на 1 апреля 2018 г.
Реальные траты российской семьи обычно больше чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчёта свободного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли будут. Поэтому можно сказать, рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону зарплатой и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2018 г.