Еще три региона поддержали пенсионную реформу

Парламенты Карачаево-Черкесской республики и Тывы, а также Государственное Собрание республики Алтай в пятницу постановили поддержать проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", следует из документов, имеющихся в распоряжении РАПСИ.
Накануне аналогичное решение приняли депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, Тульской, Рязанской, Астраханской, Костромской областных дум, а также Законодательная дума Томской области и Парламент Северной Осетии. Кроме того, Законодательное собрание республики Карелия, Курганская областная дума и Псковское областное собрание депутатов приняли постановление о поддержке данного законопроекта.
Ранее проект федерального закона поддержало Заксобрание Севастополя и Госсовет Крыма.
По данным председателя комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, отрицательных отзывов на законопроект от глав органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ не поступало.
В середине июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.