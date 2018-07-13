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Ростовчане получат 2 млн уведомлений от налоговой
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Ростовчане получат 2 млн уведомлений от налоговой 

Деловое сообщество 2 часа назад
Декларации, напоминающие об уплате налогов за 2017 год до 1 декабря 2018, по почте получат граждане, не зарегистрированные в «Личном кабинете налогоплательщика».
Как отметил Андрей Мосиенко, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области, чтотналон был начислен за 2017 год, в УФНС до сих пор приходят сообщения, в которых граждане уточняют, почему им пришёл налог на имущество, проданное в феврале или марте 2018 года. Это объясняет, почему налог на имущество рассчитан из инвентаризационной стоимости с применением соответствующих коэффициентов-дефляторов. Применение кадастровой стоимости и расчет налога по новой формуле проведут в следующем году — за нынешний, 2018-й.
Кроме того, было подчёркнуто, что что льготники должны сами заявить о себе, заполнив соответствующее заявление.
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