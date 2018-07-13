Ростовчане получат 2 млн уведомлений от налоговой

Декларации, напоминающие об уплате налогов за 2017 год до 1 декабря 2018, по почте получат граждане, не зарегистрированные в «Личном кабинете налогоплательщика».

Как отметил Андрей Мосиенко, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области , чтотналон был начислен за 2017 год, в УФНС до сих пор приходят сообщения, в которых граждане уточняют, почему им пришёл налог на имущество, проданное в феврале или марте 2018 года. Это объясняет, почему налог на имущество рассчитан из инвентаризационной стоимости с применением соответствующих коэффициентов-дефляторов. Применение кадастровой стоимости и расчет налога по новой формуле проведут в следующем году — за нынешний, 2018-й.

Кроме того, было подчёркнуто, что что льготники должны сами заявить о себе, заполнив соответствующее заявление.