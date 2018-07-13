Адвокат Руслан Калоев из Владикавказа подал заявление на Медведева в прокуратуру

В заявлении он также указал о необходимости призвать к ответственности членов правительства РФ , сообщает Информинг.Ру.

Юрист указал, что правительство во главе с премьер-министром превысило должностные полномочия, инициировав проведение повышения пенсионного возраста и подав соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму

«Правительство, которое возглавляет Дмитрий Медведев , нарушило ст. 7 ФЗ №173 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации », Федеральный конституционный закон №2 «О правительстве РФ» и главу 6 Конституции РФ, где нет права внесения правительством РФ законопроектов перед Государственной думой России», — заявил адвокат.

По его мнению, проведения пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста, причиняет ущерб правам и законным интересам граждан и росударству РФ.

Калоев сообщил, что в течение 10 дней ему должен прийти ответ, будет ли открыто уголовное дело по его обращению.