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Россияне стали банкротиться в полтора раза чаще
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Россияне стали банкротиться в полтора раза чаще 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
Россияне в этом году объявляют себя банкротами почти в полтора раза чаще, чем в прошлом. Суды в январе-июне 2018 года признали банкротами 19 тысяч 53-х граждан, следует из сообщений арбитражных управляющих, размещенных в «Федресурсе».
Стоит отметить, что инициаторами банкротства граждан выступают, как правило, они сами. В первом полугодии 2018 года россияне начали 84,5% процедур, в отношении которых раскрыты данные. Кредиторы выступили инициаторами более 14% дел, ФНС — 1,3% дел о банкротстве.
Рост числа личных банкротств вызван двумя основными факторами, первый из которых — сложная экономическая ситуация, второй — распространение знаний возможностях «рестарта», которые дает процедура несостоятельности, считают эксперты.
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