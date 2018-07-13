ВТБ снизит ставки по ипотеке

Костин заявил, что ВТБ ставит цель снизить ставки по ипотеке до 7-8%

"Мы отмечаем прирост кредитного портфеля как по кредитованию предприятий, так и населения. Особым двигателем является ипотека. И хотел бы сказать, что не только темпы роста ипотеки (в этом году планировалось, что эти темпы превысят 20%), но и [снижение] ставки. Наша цель — это то, что вы обозначили в послании Федеральному собранию, порядка 7-8%", — сказал Костин.

Прибыль по МСФО

ВТБ ожидает прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие на уровне 95-100 млрд рублей, заявил Костин.

"Пока за первые пять месяцев аудированная отчетность у нас есть, прибыль банка выросла на 74% и превысила 87,1 млрд рублей <…>. И по итогам полугодия, наш прогноз, она достигнет 95-100 млрд рублей. Это ровно столько, сколько мы сделали за весь предыдущий год", — заявил Костин.

Показатель возврата на капитал

Костин добавил, что показатель возврата на капитал банка ВТБ превысил 14%, что делает его одним из самых эффективных банков в Европе.

"Показатель эффективности теперь (а основной показатель эффективности работы банков — это так называемый возвратный капитал, то есть сколько банк зарабатывает на единицу, вложенную акционерами) превысил 14%, что позволяет говорить о том, что наш банк входит сегодня в пятерку самых эффективных и доходных банков Европы, если брать крупные банки", — сказал Костин.

Снижение ставок по кредитам

Ставки по кредитам банка ВТБ крупным предприятиям за второй квартал снизились и варьируются от 6,75% до 10%, сообщил Костин.

"По крупным — последние 16 кредитов за второй квартал — здесь ставки серьезно снизились, они варьируются от 6,75 процента где-то до 10 [процентов]. 7-8 процентов — предприятия торговли, машиностроения, металлургия (это крупные), медицина даже", — сказал Костин.