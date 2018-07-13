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Ульяновская УФНС сообщила об изменениях в налоговом законодательстве
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Ульяновская УФНС сообщила об изменениях в налоговом законодательстве 

АиФ — Ульяновск 7 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Об изменениях в налоговом законодательстве рассказал заместитель руководителя УФНС России по Ульяновской области Станислав Чиканов на пресс-конференции, состоявшейся 13 июля в здании управления.
Так, с 1 января 2019 года изменится порядок расчета имущественных налогов. Это связано с тем, что теперь как база для расчета налогового имущества и земли будет применяться не инвентаризационная налоговая стоимость, а кадастровая. В том же году впервые будет исчислен налог на имущество физических лиц за квартиры в «новостройках», в отношении которых не проводилась техническая инвентаризация и отсутствует инвентаризационная стоимость. «Новостройками» считаются дома, введенные в эксплуатацию после 1 января 2013 года.
До 2017 года законом Ульяновской области «О транспортном налоге в Ульяновской области» физическим лицам предоставлялась налоговая льгота по транспортному налогу в отношении легких и сверхлегких гражданских воздушных судов. Начиная с налогового периода 2017 года, «никаких льгот по легким транспортным средствам не предоставляется в соответствии с законом области», — сообщает Станислав Чиканов.
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