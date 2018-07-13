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НАФИ: малый и средний бизнес стал реже привлекать финансирование
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НАФИ: малый и средний бизнес стал реже привлекать финансирование 

Банки.ру 5 часов назад
Малый и средний бизнес стал реже обращаться за финансированием — сегодня его привлекают лишь треть российских предприятий. Так, снизилась доля предприятий, оформляющих залоговый банковский кредит для бизнеса, свидетельствуют результаты всероссийского опроса руководителей предприятий, проведенного Аналитическим центром НАФИ в марте 2018 года. Данные опроса, в котором участвовали 500 руководящих сотрудников предприятий в восьми федеральных округах России, приводятся на сайте НАФИ в пятницу, 13 июля.
Согласно данным опроса, 32% предприятий сегодня привлекают внешнее финансирование, что на 12 процентных пунктов меньше по сравнению с 2017 годом (44%). В основном предприятия пользуются залоговыми банковскими кредитами для юридических лиц (16%, сокращение на 5 п. п. с марта 2017 года), а также беззалоговыми кредитами для бизнеса (7%, сокращение на 3 п. п.). Другие предприниматели привлекают финансирование, но при этом не выступают в роли юридических лиц: 5% берут деньги в долг у друзей, родственников и других частных лиц, 3% привлекают частные инвестиции, 2% оформляют банковские кредиты как физические лица. 1% предпринимателей берут займы в микрофинансовых организациях.
Примерно одинаковые доли предпринимателей считают, что доступность заемного финансирования в ближайшие полгода повысится (22%) и понизится (23%). 20% считают, что доступность кредитов для предприятий не изменится.
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