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В два счета: в Минстрое рассказали, как по-новому оформлять ипотеку
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В два счета: в Минстрое рассказали, как по-новому оформлять ипотеку 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
С 1 июля текущего года вступило в силу требование о банковском сопровождении строительства в рамках 214-ФЗ. Банки теперь будут контролировать, как застройщик распоряжается деньгами дольщиков. С 1 июля 2019 года долевое строительство полностью переходит на счета эскроу. Новая схема подразумевает, что средства граждан будут храниться в банке до завершения строительства, банк же кредитует застройщика, который получит деньги дольщика, только когда предоставит ему ключи от квартиры.
Якушев рассказал, что делать, если человек оформляет ипотеку в одном банке, а банк работает с другим.
"Вы взяли ипотеку в одном банке, затем открываете спецсчет в другом банке, в том, где обслуживается застройщик. Кладете на этот счет деньги. Перевод на эскроу-счет может быть и в безналичной форме по заявлению заемщика", — пояснил министр.
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