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Застройщики перечислили 1,8 млрд рублей в Фонд защиты дольщиков
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Застройщики перечислили 1,8 млрд рублей в Фонд защиты дольщиков 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Застройщики перечислили1,8 млрд руб. в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, говорится в сообщении «Дом.рф».
«На сегодняшний день взносы на компенсационный счет Фонда перечислили 1,3 тыс. застройщиков на общую сумму 1,8 млрд руб. При этом общая стоимость зарегистрированных объектов составляет 151,2 млрд руб. В фонде застраховано 43,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве» — говорится в сообщении.
В системе зарегистрировано более 4 тыс. застройщиков и собрана информация по более 15,7 тыс. объектам недвижимости, сообщил генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник на совещании при генеральном прокуроре РФ Юрии Чайке.
Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства начал свою работу в октябре 2017 года. Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Александра Плутника генеральным директором фонда.
Фонд был создан для того, чтобы исключить проблему обманутых дольщиков при участии граждан в долевом строительстве и снизить риск отрасли жилищного строительства в целом.
«Дом.рф» — институт развития в жилищной сфере, который реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья для граждан. Компания осуществляет свою деятельность с 1997 года. Ранее она носила название АИЖК и была переименована в «Дом.рф» в марте этого года.
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