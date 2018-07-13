Застройщики перечислили 1,8 млрд рублей в Фонд защиты дольщиков

Застройщики перечислили1,8 млрд руб. в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, говорится в сообщении «Дом.рф».

«На сегодняшний день взносы на компенсационный счет Фонда перечислили 1,3 тыс. застройщиков на общую сумму 1,8 млрд руб. При этом общая стоимость зарегистрированных объектов составляет 151,2 млрд руб. В фонде застраховано 43,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве» — говорится в сообщении.

Юрии Чайке. В системе зарегистрировано более 4 тыс. застройщиков и собрана информация по более 15,7 тыс. объектам недвижимости, сообщил генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник на совещании при генеральном прокуроре РФ

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства начал свою работу в октябре 2017 года. Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Александра Плутника генеральным директором фонда.

Фонд был создан для того, чтобы исключить проблему обманутых дольщиков при участии граждан в долевом строительстве и снизить риск отрасли жилищного строительства в целом.

«Дом.рф» — институт развития в жилищной сфере, который реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья для граждан. Компания осуществляет свою деятельность с 1997 года. Ранее она носила название АИЖК и была переименована в «Дом.рф» в марте этого года.