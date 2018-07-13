Из-за смены НПФ россияне лишились более 80 млрд

Отдельные граждане теряют до 500 тысяч дохода при смене НПФ

Подсчеты предоставили аудиторы. Как рассказали в Счетной палате , из-за смены НПФ россияне недосчитались свыше 80 млрд рублей. Законом установлено, что без потери можно перевести пенсионные накопления только раз в пять лет

Россияне лишились более 80 млрд из-за смены НПФ. Это общий инвестдоход, который граждане потеряли при переводах пенсионных накоплений с 2015 года. Об этом аудитор Счетной палаты Владимир Катренко сообщил на заседании комитета Совета федерации по социальной политике.

Потерять инвестдоход по своим пенсионным накоплениям может каждый. Происходит это при так называемом досрочном переходе, то есть при смене НПФ чаще, чем раз пять лет. Или при переводе пенсионных накоплений из государственного Пенсионного фонда в негосударственный. Или обратно. ключевой момент — чаще, чем раз в пять лет.

Сюрприз заключается в том, откуда отсчитывается этот срок. Например, для тех, кто никогда ранее не делал перевод из государственного Пенсионного фонда, отсчет идет с 2015-го, То есть с того года, когда начала действовать, так сказать, обновленная пенсионная система.

Когда принимался закон о гарантировании, предполагалось, что будут поступать новые взносы и при этом начисляться инвестиционный доход. Однако потом все резко изменилось, говорит исполнительный директор НПФ «Сафмар», член совета ассоциации НПФ Евгений Якушев

«Буквально сразу же после закона о гарантировании было принято решение о заморозке пенсионных накоплений, и штрафные санкции за досрочный переход, которые выглядели рациональными в момент обсуждения закона о гарантировании, привели к тому, что теперь инвестиционный доход фиксируется один раз в пять лет с последнего перехода. Те, кто переходил в 2017 году, потеряли инвестдоход за два года, это 15-20% от счета. Те, кто поменяют пенсионный фонд в этом году, потеряют примерно 30% своих пенсионных накоплений. Таковы особенности законодательства».

Многие будущие пенсионеры и не догадываются, что потерять они могут инвестдоход не за один год, а все, что накоплено, то есть максимум — за четыре года, а это может быть и половина накопленной суммы. Люди теряют деньги, но толком их об этом никто не информирует, говорит советник президента Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) по информационной политике Валерий Виноградов

«Проблема в том, что больше двух лет абсолютно ничего не было сделано для того, чтобы изменить эту ситуацию. С начала этого года уже принят так называемый законопроект о переходах, но пока дальше первого чтения он не пошел. Этот закон «о переходах» с регистрацией, с оформлением на Едином портале госуслуг с одновременным и абсолютно однозначным информированием людей в момент перехода о том, сколько денег он может потерять и с обязательным условием того, чтобы человек в момент перехода давал согласие или несогласие на эту потерю. Это нужно было еще два года назад принять. Тогда не фигурировали бы действительно дикие совершенно суммы потерь инвестиционного дохода гражданами».

Только в прошлом году так называемые молчуны потеряли 34 млрд рублей инвестдохода, из-за того, что перевели свои накопления в НПФ. Об этом в марте писал «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные расчеты ПФР. При переходе в 2018 году потери этой категории граждан могут приблизиться к трети счета. На восстановление таких потерь уйдут годы.