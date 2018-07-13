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Орешкин порадовался за поколение 90-х
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Орешкин рассказал, почему поколению 90-х повезло 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что у поколения 90-х будет наименьшая конкуренция на рынке труда. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Скажу честно, этому поколению, которое рождалось в 90-е годы, очень повезло, потому что конкуренция на рынке труда для них будет наименьшая. Это одно из самых маленьких поколений, которое сейчас вступает в трудовую жизнь, и количество рабочих мест в экономике растет, а поколение вступает маленькое", — сказал Орешкин.
Он также отметил, что на этом поколении лежит большая ответственность, поскольку от него зависит развитие экономики страны.
Ранее сообщалось, что МЭР ожидает ослабление дефицита на рынке труда России.
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