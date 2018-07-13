У россиян нашли кучу лишних денег

Социологи нашли у россиян кучу лишних денег

У россиян в июне вдруг нашлись свободные деньги — прирост по сравнению с маем превысил 23% и достиг почти 30 тысяч рублей, следует из исследования социологического института «Ромир».

По мнению социологов, это связано с тем, что в этом году люди не смогли отправиться в отпуска, на что обычно примерно эти деньги и уходили.

Исследование базируется на данных потребления 30 тысяч человек.

В нынешнем году в самом деле наблюдается такая тенденция, что поездка в отпуск становится доступной всё меньшему числу людей, подтверждает наблюдения «Ромира» гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина

"В прежние годы люди планировали свои отпуска заранее — за полгода и даже дольше. В этом же году мы видим, что глубина планирования все сильнее сжимается: россияне решают свои отпускные поездки иногда вообще за неделю", — сказала она «Ридусу».

Это связано в значительной степени с тем, что многим людям перестало хватать свободных средств, которые они в состоянии потратить на отдых, и они берут на такие поездки банковские кредиты. Брать же кредит заранее не имеет никакого смысла, потому что за более длинный срок набежит большая сумма долга в виде процентов.

Этим летом большое количество россиян обнаружило, что на те деньги, которые они себе разметили для путешествия, уже дальше соседней речки никуда не отправишься — и эта «заначка» и подвисла у них на руках. Сумма в районе 30 тысяч рублей — это ни рыба, ни мясо, подчеркивает Никитина.

"Если отправляться в отпуск семьей, с детьми — то двухнедельная поездка, как ни экономь, меньше, чем в сто тысяч не обойдется. Но куда-то ехать, чтобы там экономить — в этом тоже нет смысла. То есть называть внезапно оказавшиеся на руках 30 тысяч «свободными» — терминологически это верно, но не совсем точно отражает «бытовой» смысл явления. Люди они все равно не будут эти деньги на что-то тратить, потому что, как я уже сказала, они рассчитывают с их помощью гасить кредиты на поездку", — считает эксперт.

Проверить эти выводы можно будет только после получения данных об объемах свободных денег в июле и августе.

"Уверенно прогнозировать предстоящее лето никто не рискнет, но есть мнение, что начнет проседать даже внутренний рынок, потому что там тоже есть свой предел: емкость рынка уже практически выбрана, доходы населения не увеличиваются, а цены растут", — предполагала она.