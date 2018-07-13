Ещё
У россиян нашли кучу лишних денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост разоряет Украину
Крымский мост разоряет Украину

Социологи нашли у россиян кучу лишних денег 

Ридус 3 часа назад
Фото: Twitter
У россиян в июне вдруг нашлись свободные деньги — прирост по сравнению с маем превысил 23% и достиг почти 30 тысяч рублей, следует из исследования социологического института «Ромир».
По мнению социологов, это связано с тем, что в этом году люди не смогли отправиться в отпуска, на что обычно примерно эти деньги и уходили.
Исследование базируется на данных потребления 30 тысяч человек.
В нынешнем году в самом деле наблюдается такая тенденция, что поездка в отпуск становится доступной всё меньшему числу людей, подтверждает наблюдения «Ромира» гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.
"В прежние годы люди планировали свои отпуска заранее — за полгода и даже дольше. В этом же году мы видим, что глубина планирования все сильнее сжимается: россияне решают свои отпускные поездки иногда вообще за неделю", — сказала она «Ридусу».
Это связано в значительной степени с тем, что многим людям перестало хватать свободных средств, которые они в состоянии потратить на отдых, и они берут на такие поездки банковские кредиты. Брать же кредит заранее не имеет никакого смысла, потому что за более длинный срок набежит большая сумма долга в виде процентов.
Этим летом большое количество россиян обнаружило, что на те деньги, которые они себе разметили для путешествия, уже дальше соседней речки никуда не отправишься — и эта «заначка» и подвисла у них на руках. Сумма в районе 30 тысяч рублей — это ни рыба, ни мясо, подчеркивает Никитина.
"Если отправляться в отпуск семьей, с детьми — то двухнедельная поездка, как ни экономь, меньше, чем в сто тысяч не обойдется. Но куда-то ехать, чтобы там экономить — в этом тоже нет смысла. То есть называть внезапно оказавшиеся на руках 30 тысяч «свободными» — терминологически это верно, но не совсем точно отражает «бытовой» смысл явления. Люди они все равно не будут эти деньги на что-то тратить, потому что, как я уже сказала, они рассчитывают с их помощью гасить кредиты на поездку", — считает эксперт.
Проверить эти выводы можно будет только после получения данных об объемах свободных денег в июле и августе.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе говорила «Ридусу», что туризм превращается для россиян в недоступную роскошь.
"Уверенно прогнозировать предстоящее лето никто не рискнет, но есть мнение, что начнет проседать даже внутренний рынок, потому что там тоже есть свой предел: емкость рынка уже практически выбрана, доходы населения не увеличиваются, а цены растут", — предполагала она.
Почти половина российских граждан (47%) в этом году собирается провести свой летний отпуск дома, выяснили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в мае. Главным препятствием к курортному отдыху опрошенные назвали отсутствие материальных возможностей.
Ридус: последние новости
В Подмосковье предложили штрафовать за борщевик на участке ЦБ урежет кредитные аппетиты россиян Минфин решил собирать больше зарплатных налогов
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место34
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс38
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»211
Крымский мост разоряет Украину31
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина340
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение